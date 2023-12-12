Парламент Венгрии запретил финансирование политических партий из-за рубежа

Как заявил лидер парламентской фракции ФИДЕС Мате Кочиш, соответствующий закон должен предотвратить повторение событий 2022 года, когда на результаты выборов в Венгрии "пытались оказать влияние извне"

БУДАПЕШТ, 12 декабря. /ТАСС/. Парламент Венгрии принял закон о защите национального суверенитета, устанавливающий запрет на финансирование политических партий из-за рубежа. Как показали результаты голосования, которое транслировалось на сайте законодательного органа, в поддержку документа, разработанного правительством и внесенного правящей партией "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", высказались 140 депутатов, против - 50.

Таким образом, законопроект набрал более двух третей голосов в однопалатном парламенте страны, что было важно, поскольку он предусматривает внесение поправок в конституцию и уголовный кодекс. В соответствии с ним иностранное финансирование политических партий объявляется в Венгрии преступлением, которое будет наказываться тюремным заключением на срок до трех лет, а следить за соблюдением этой меры и собирать информацию о возможных нарушителях предстоит новому государственному управлению по защите национального суверенитета.

Представляя своим коллегам документ, лидер парламентской фракции ФИДЕС Мате Кочиш заявил, что он должен предотвратить повторение событий 2022 года, когда на результаты выборов в Венгрии "пытались оказать влияние извне", а оппозиционные партии принимали деньги от иностранных организаций. По его словам, "новый закон закрывает лазейку для фальсификации выборов" и защищает суверенитет страны. Кочиш отметил, что независимый государственный орган - управление по защите национального суверенитета - "будет заниматься расследованием и преданием гласности попыток повлиять на выборы из-за рубежа".

Деньги для оппозиции и расследование спецслужб

Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявлял о необходимости "установить четкие запреты, чтобы не допустить влияния иностранных денег на венгерские выборы". В июне в Венгрии было завершено расследование обстоятельств финансирования коалиции оппозиционных партий при подготовке к парламентским выборам в 2022 году. Изучением этого дела по поручению парламента занималась разведывательная служба Венгрии - Национальный информационный центр (НИЦ). В его докладе был сделан вывод о том, что оппозиция получала на свою предвыборную кампанию деньги из-за рубежа, в том числе из Соединенных Штатов.

В документе отмечалось, что накануне парламентских выборов в 2022 году венгерские оппозиционные партии получили из США и Швейцарии более 4 млрд форинтов (около $11,3 млн). С марта по июль прошлого года было осуществлено в общей сложности 13 транзакций. Основная часть средств была переведена политическому движению, созданному кандидатом на пост премьер- министра Венгрии от коалиции оппозиционных партий Петером Марки-Заем. Деньги поступали также связанным с ним консультационным компаниям. Основным спонсором венгерской оппозиции выступил американский фонд Action for Democracy, связанный с финансистом Джорджем Соросом.

Партия ФИДЕС заявила, что рассматривает такие действия как вмешательство во внутренние дела и нарушение государственного суверенитета. НИЦ передал материалы расследования Государственному аудиторскому управлению и Национальному налоговому и таможенному управлению Венгрии для дальнейшей оценки действий оппозиции.

Несмотря на почти открытую политическую поддержку со стороны США и руководства Евросоюза, венгерская оппозиция потерпела поражение на парламентских выборах в 2022 году. ФИДЕС вместе со своими младшими союзниками - христианскими демократами - получила подавляющее большинство мест в парламенте. Это позволило ее лидеру Виктору Орбану остаться на посту премьер-министра Венгрии еще на один четырехлетний срок.