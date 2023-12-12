В Египте завершилось голосование на выборах президента

По словам главы исполкома Национальной избирательной комиссии Ахмеда Бандари, "дополнительного, четвертого дня голосования не будет"

КАИР, 12 декабря. /ТАСС/. Голосование на всеобщих выборах президента Египта, которые проходили три дня, официально завершилось в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Как заявил глава исполкома Национальной избирательной комиссии Ахмед Бандари, "третий, последний день голосования завершен, и даже несмотря на повышенную активность египтян, четвертого дня голосования не будет.

"Участие граждан в нынешних выборах президента было историческим из-за высокой явки на избирательных участках", - указал Бандари, слова которого процитировала газета Al-Ahram. Он добавил, что "дополнительного, четвертого дня голосования не будет, хотя из-за высокой активности некоторые местные комиссии по решению их председателей могут работать до последнего избирателя, как и в предыдущие два дня отдельные участки закрывались только в полночь".

В среду должен быть завершен подсчет голосов в местных избирательных комиссиях, их результаты будут переданы в региональные комитеты, а оттуда доставлены в штаб-квартиру Национальной избирательной комиссии в Каире для определения общего итога президентских выборов. В те же сроки в центризбирком должны быть направлены все жалобы, поступившие в ходе прошедших выборов как в ходе самого процесса голосования, так и во время подсчета голосов. 15 и 16 декабря выделяются для рассмотрения, удовлетворения или отклонения апелляций, поданных в ходе президентских выборов.

Как заявил Бандари, самая большая проблема, с которой столкнулись организаторы нынешних выборов главы государства, состояла "в скученности на избирательных участках", но, добавил он, " власти с ней справились успешно". В ходе подсчета голосов, пояснил Бандари, могут присутствовать сотрудники аккредитованных на выборах средств массовой информации, но представителям политических партий непосредственно наблюдать за этим процессом запрещено. Глава исполкома Национальной избирательной комиссии заверил, что официальные окончательные результаты прошедших выборов будут объявлены, как и было запланировано, 18 декабря.

Предупреждение Высшего совета по регулированию СМИ

Некоторое время назад египетский Высший совет по регулированию СМИ напомнил журналистам о "необходимости соблюдать закон и не публиковать результаты выборов до их официального обнародования Национальной избирательной комиссией". Совет также предупредил от распространения и публикации "утечек информации относительно итогов плебисцита, которые могут ввести в заблуждение и представить неверную картину прошедших в Египте выборов".

Избирательные участки на выборах президента на территории Египта открылись в 09:00 по местному времени (10:00 мск) 10 декабря. По всем провинциям страны была сформирована 11 631 местная избирательная комиссия. В выборах могли принять участие около 67 млн граждан, имеющих право голоса. На второй день голосования, по данным избиркома, явка избирателей превысила 45%. В качестве кандидатов на высший государственный пост в выборах участвовали четыре человека: деятель левой оппозиции Фарид Захран, юрист Абдель Санад Ямама, лидер Народно-республиканской партии Хазем Омар и действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. При необходимости второй тур президентских выборов пройдет за пределами страны с 5 по 7 января, а на египетской территории с 8 по 10 января.