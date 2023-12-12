В Приднестровье считают, что нейтралитет Молдавии становится лишь декорацией

По словам председателя парламента непризнанной республики Александра Коршунова, Молдавия получает от государств - членов НАТО и ЕС масштабную финансовую и военно-техническую помощь на переоснащение и перевооружение армии

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Тесное взаимодействие Кишинева с НАТО свидетельствует о том, что нейтральный статус Молдавии становится лишь декорацией. Об этом заявил председатель Верховного совета (парламент) Приднестровья Александр Коршунов.

"Регулярные совместные учения армии Молдавии с воинскими контингентами западных стран, визиты высокопоставленных офицеров НАТО и представителей спецслужб в Кишинев свидетельствуют о том, что молдавский нейтралитет превращается в декорацию", - сказал он на 4-й международной конференции "Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ" в Москве.

Председатель Верховного совета непризнанной республики подчеркнул, что Молдавия получает от государств - членов НАТО и ЕС масштабную финансовую и военно-техническую помощь на переоснащение и перевооружение армии. Он назвал эти тенденции крайне опасными.

Согласно Конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, подавляющее большинство граждан Молдавии выступают против отказа от прописанного в конституции нейтралитета и вступления в НАТО.

Тем не менее власти Молдавии в 2023 году увеличили военный бюджет на 68%, до 1,5 млрд леев ($89 млн). Кроме того, усиление молдавской армии проходит в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира" и инициативы строительства оборонного потенциала.