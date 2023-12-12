WSJ: Израиль начал затопление подземных туннелей в секторе Газа

Как отметила газета, этот шаг военных еврейского государства направлен на разрушение инфраструктуры ХАМАС

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Израильские военные начали закачивать морскую воду в систему подземных туннелей в секторе Газа, которая, по убеждению Израиля, используется боевиками палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

По ее сведениям, этот шаг израильских военных направлен на разрушение инфраструктуры ХАМАС. Операция по затоплению туннелей может занять несколько недель.

В начале декабря газета писала, что Армия обороны Израиля еще в середине ноября завершила установку пяти насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати. Установки способны, перекачивая воду из Средиземного моря, затопить туннели в течение нескольких недель. Как отмечала газета, практически невозможно просчитать влияние попытки затопления туннелей на почву и грунтовые воды, а также что произойдет с водопроводом и канализационной системой в анклаве. Помимо этого, есть вероятность того, что в результате подтопления в почву могут попасть опасные вещества, которые, вероятно, находятся в туннелях.

Подобная мера, подчеркивала газета, может поставить президента США Джо Байдена и его администрацию в сложную ситуацию и повлечет за собой осуждение всего мира. Ранее в постпредстве России при ООН заявили, что если Израиль пойдет на затопление туннелей в секторе Газа, то это стоит расценивать как военное преступление.