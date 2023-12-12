Армия Израиля зафиксировала обстрелы со стороны Сирии и Ливии

Военные еврейского государства открыли ответный огонь, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 декабря. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали обстрелы с территории Сирии и Ливана и открыли ответный огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сирен, прозвучавших ранее сегодня (во вторник) в Бараме, был зафиксирован запуск по этому району нескольких противотанковых ракет и минометных снарядов. Артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удары по источникам огня в Ливане", - говорится в сообщении.

Помимо этого, добавили военные, были зафиксированы обстрелы нескольких постов израильской армии рядом с ливанской границей. "Некоторое время назад истребитель Армии обороны Израиля и танки нанесли удары по пусковой установке [шиитской организации] "Хезболлах" с оружием и террористической инфраструктурой", - добавили в армии.

"Кроме того, были зафиксированы три запуска по израильской территории со стороны Сирии. Два из запущенных снарядов упали на открытой местности внутри сирийской территории, один упал на открытой местности в Израиле. В ответ Армия обороны Израиля открыла огонь в направлении источников запусков", - указали в пресс-службе.