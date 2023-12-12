Пентагон сообщил о 89 атаках на военные базы США в Ираке и Сирии с 17 октября

Вашингтон сделает все возможное для защиты своих военных на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь военного ведомства Патрик Райдер

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Число нападений с 17 октября на американские военные базы в Ираке и Сирии возросло до 89. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"В настоящее время было зафиксировано 89 атак [с 17 октября]", - сказал он, добавив, что "по большей части они оказались безуспешными".

Представитель Пентагона не стал делиться какими-либо подробностями. Райдер добавил, что США сделают все возможное для защиты своих военных на Ближнем Востоке.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что американские силы в Ираке и Сирии с 17 октября были атакованы 76 раз.

На сирийской территории дислоцировано около 900 военнослужащих США, в Ираке - 2,5 тыс. Заместитель генерального секретаря ливанской шиитской организации "Хезболлах" Наим Касем заявлял, что атаки на американские базы в Ираке и Сирии имеют крайне большое значение для прекращения израильской агрессии против сектора Газа.