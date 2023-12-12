Маск подтвердил свое участие в празднике партии премьера Италии

По сведениям итальянских СМИ, гостями мероприятия также станут премьер-министры Великобритании Риши Сунак и Албании Эди Рама

РИМ, 12 декабря. /ТАСС/. Илон Маск подтвердил свое присутствие на празднике партии "Братья Италии" премьер-министра Джорджи Мелони в Риме.

Владелец социальной сети Х (ранее "Twitter") утвердительно ответил на соответствующий вопрос одного из пользователей, который приводил сообщения итальянских СМИ, что он будет "специальным гостем". В июне Мелони принимала бизнесмена в правительственном дворце Киджи.

Итальянские СМИ пишут также, что гостями мероприятия, которое пройдет с 14 по 17 декабря, станут премьер-министры Великобритании Риши Сунак и Албании Эди Рама. Как известно, с этим политическими деятелями у Мелони сложились наиболее теплые личные отношения за год, что она находится у власти. Этот праздник молодежи правого политического толка, носящий название в честь персонажа по имени Атрейо романа-фэнтези "Бесконечная история" немецкого автора Михаэля Энде, проходит ежегодно с 1998 года. На этот раз в нем примут участие все члены правительства, включая из союзных "Братьям" партий "Лига" и "Вперед, Италия", парламентарии, общественные деятели, журналисты и даже спортсмены. Лидер оппозиционной Демократической партии Элли Шляйн от приглашения отказалась.