12 декабря, 19:48,
обновлено 12 декабря, 19:58
Военная операция на Украине

Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $200 млн

Президент США Джо Байден. EPA-EFE/ JIM LO SCALZO
Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/ JIM LO SCALZO

По словам американского президента, "Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования" на поддержку Киева

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Об этом говорится в сообщении, распространенном журналистами пресс-пула Белого дома.

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Как отмечается в сообщении, на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме Байден заявил, что одобрил "выделение еще $200 млн" на оказание помощи Украине. При этом он заявил, что "Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования" на поддержку Киева. 

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