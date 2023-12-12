Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $200 млн

По словам американского президента, "Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования" на поддержку Киева

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Об этом говорится в сообщении, распространенном журналистами пресс-пула Белого дома.

Как отмечается в сообщении, на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме Байден заявил, что одобрил "выделение еще $200 млн" на оказание помощи Украине. При этом он заявил, что "Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования" на поддержку Киева.