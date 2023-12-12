На Украине предъявили обвинение бывшему первому замглавы Фонда госимущества

Его подозревают в получении незаконных доходов от двух крупных госпредприятий

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Украинские правоохранители обвинили бывшего первого зампредседателя Фонда госимущества Украины (ФГИУ) в получении незаконных доходов от двух крупных госпредприятий. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"12 декабря 2023 года предъявлено обвинение еще одному участнику возглавляемой экс-председателем ФГИУ преступной организации. Ее деятельность привела к ущербу государству [на сумму] более чем 400 млн гривен (свыше $10,8 млн - прим. ТАСС), а разоблачение стало одним из самых громких кейсов в истории антикоррупционных органов. Речь идет о бывшем первом заместителе председателя ФГИУ (2021 год), который является действующим должностным лицом ПАО "Укрнафта", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Чиновника обвиняют в обращении за применением преступного влияния.

В ведомстве не назвали имя госслужащего. Однако бывший первый замглавы ФГИУ Денис Кудин подтвердил предъявление ему обвинений. "Хочу сообщить, что сегодня НАБУ предъявило мне обвинения, что стало для меня полной неожиданностью. Обвинение касается моего периода работы в Фонде госимущества", - написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

НАБУ 10 апреля объявило экс-главу Фонда госимущества страны Дмитрия Сенниченко в розыск. Его обвиняли в создании преступной организации, получавшей незаконные доходы от двух крупных промышленных госпредприятий - Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании. Ранее НАБУ сообщало, что подозреваемые в 2020-2021 годах заключили соглашения между Одесским припортовым заводом и компаниями, которые находились под контролем членов их организации, по переработке природного газа в карбамид и аммиак. При этом, по версии следствия, плата за переработку сырья занижалась, что приносило убытки госпредприятию и прибыль членам группировки.

Одесский припортовый завод - одно из ведущих химических предприятий Украины, производит аммиак и карбамид, которые поставляются в страны Евросоюза, Северной Америки, Азии и Африки.