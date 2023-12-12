США заявили об активной координации шагов с КНР по возобновлению военного диалога

По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, США "много раз подчеркивали важность продолжения контактов на высоком уровне, чтобы снижать потенциальные риски и предотвращать просчеты"

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты активно координируют с Китаем политические усилия, нацеленные на возобновление двустороннего военного диалога. С таким заверением выступил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона генерал-майор ВВС США Патрик Райдер.

"Я не могу сейчас объявить ни о каких звонках или встречах. Мы тесно работаем со своим аппаратом военного атташе [в Пекине], и наша политическая команда активно координирует действия с Пекином, чтобы договориться о связи. Но повторюсь, пока объявлять не о чем", - заявил официальный представитель Министерства обороны США, комментируя вопрос о том, возобновлен ли американо-китайский военный диалог.

"Мы много раз подчеркивали важность продолжения контактов на высоком уровне, чтобы снижать потенциальные риски и предотвращать просчеты. И мы продолжим концентрировать на этом внимание", - добавил Райдер.

Как отметил ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон уверен в том, что двусторонний военный диалог с Пекином возобновится. По мнению Белого дома, вопрос заключается в том, сохранятся ли такие контакты при возможном усилении напряженности в китайско-американских отношениях.

Решение о восстановлении военного взаимодействия было принято по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, прошедшего в Сан-Франциско в середине ноября. Как сообщил 5 декабря помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер, Вашингтон и Пекин обсуждают график различных двусторонних военных контактов на предстоящие 12 месяцев. Как пояснил Рэтнер, выступая на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, речь идет о "комбинации встреч, телефонных разговоров, диалогов и [иных форм] взаимодействия в течение следующих 12 месяцев".