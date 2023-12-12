Сенатор США заявил, что никогда не верил в победу Украины

Республиканец от штата Алабама Томми Тубервилл также сказал, что угроза того, что Россия начнет военные действия в Европе, является лишь "хорошим предлогом, чтобы выделять больше денег"

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Сенатор Томми Тубервилл (республиканец от штата Алабама) заявил, что никогда не верил в возможность Украины победить в конфликте с Россией.

"Такая вероятность [поражения Киева] была все время. Начнем с того, что я никогда не считал, что они [Украина] смогут выиграть войну", - сказал он в эфире телеканала CNN.

Законодатель также заявил, что угроза того, что Россия начнет военные действия в Европе - это лишь "хороший предлог, чтобы выделять больше денег". "Я никогда не верил в этот сценарий", - отметил он.