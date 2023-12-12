Украина просит оружие, США предлагают ей новую стратегию. События вокруг Украины

Киеву необходимы новые поставки американских вооружений, заявил находящийся в США президент Украины Владимир Зеленский.

США на фоне провала украинского контрнаступления предлагают Киеву принять новую стратегию, в основе которой лежит контроль над имеющимися территориями и накапливание сил и вооружений.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложит на саммите Евросоюза 14-15 декабря не начинать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, а вместо этого установить с ней отношения стратегического партнерства, сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили девять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, запорожском, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери противника превысили 700 военнослужащих.

Уничтожено семь единиц бронетехники и различные артиллерийские вооружения ВСУ. Средствами ПВО над Белгородской областью перехвачена украинская тактическая ракета "Точка-У".

Нужна новая стратегия

Контрнаступление Украины оказалось безуспешным, ВСУ обучались по американскому образцу, что не принесло результатов, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. По ее данным, США и Украина проводят консультации по выработке новой стратегии Киева из-за его неудач на поле боя и сложностей в Вашингтоне с выделением нового пакета помощи. Без изменения стратегии, по мнению газеты, 2024 год "может стать похожим на 1916-й, самый смертоносный год Первой мировой войны".

Американцы, как пишет издание, настаивают на консервативной стратегии, в основе которой сохранение контроля над территориями, рытье окопов, накапливание запасов вооружений и сил в течение года. Цель этой стратегии авторы видят в том, чтобы Украина "создала достаточно убедительную угрозу, чтобы Россия могла рассмотреть возможность участия в серьезных переговорах в конце следующего года или в 2025 году". Украинцы же, по информации газеты, хотят проводить наступательные операции либо на земле, либо при помощи ударов на большие расстояния в надежде привлечь внимание всего мира.

Надежды, которые Киев возлагал на контрнаступление, "не оправдались", а старые "учебники" НАТО по ведению войны "нужно отправить обратно в архивы", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Би-би-си.

Киев просит оружие

Украина нуждается в американском оружии, а проволочки с выделением этой помощи не способствуют лидерству США в мире, заявил украинский президент, выступая в Национальном университете обороны США накануне встречи с президентом Джо Байденом. По словам Зеленского, на встречах с Байденом и законодателями США он будет говорить "именно о том, какие результаты в следующем году возможны".

Американская администрация утратит с января 2024 года возможность передавать Украине новые пакеты вооружений в случае отказа Конгресса утвердить дополнительные бюджетные ассигнования на эти цели, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, США "больше не смогут посылать [Украине] системы противовоздушной обороны, у них начнут сокращаться запасы боеприпасов для [комплексов ПВО] Patriot и других систем", такая же ситуация сложится и с артиллерийскими снарядами калибра 155 мм.

Деньги для Киева

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Украине очередного транша в $900 млн по линии механизма расширенного кредитования, сообщается в письменном заявлении МВФ. Средства будут направлены "на бюджетную поддержку".

Австрия не готова поддержать текущий проект пересмотра долгосрочного бюджета ЕС на период до 2027 года, в который входит программа макрофинансовой помощи Украине объемом до €50 млрд, заявил австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер, выступая перед депутатами нижней палаты парламента.

Венгрия считает, что финансовая помощь Киеву не может предоставляться из совместного бюджета ЕС, сообщила Financial Times со ссылкой на заявление венгерского министра по делам ЕС Яноша Боки. По данным издания, Евросоюз рассматривает возможность предоставления Украине срочной финансовой помощи из внебюджетных средств, чтобы обойти возможное вето Венгрии.

Российские активы

Евросоюз разработал схему использования доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые намерен затем направить Киеву, сообщило агентство Bloomberg, ознакомившееся с проектом соответствующего документа Еврокомиссии. Ее предложения включают в том числе рекомендации "по защите организаций, у которых находятся эти активы, от юридических рисков и преследований, а также освобождение от ответственности центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих небольшими суммами".

По мнению авторов проекта, доходы от замороженных активов "не причитаются России и не являются ее собственностью, поскольку отличаются от самих основных иммобилизованных средств".

Новые санкции

Власти США расширили санкции против РФ, внеся в черные списки более 20 физических и свыше 240 юридических лиц из России и некоторых зарубежных стран. По заявлению Госдепартамента, санкции направлены на "экспорт энергоносителей и производственные возможности, металлургический и горнодобывающий секторы, а также сети в третьих странах, способствующие уклонению и обходу санкций". В Минфине США заявили, что ограничительные меры вводятся против физических и юридических лиц, "осуществляющих поставки для российского ОПК".

Власти Канады расширили черные списки, включив в них еще 30 физических лиц из России, которые участвовали в выборах на присоединенных к РФ территориях, ранее являвшихся частью Украины.

Совет ЕС согласовал директиву о криминализации обхода санкций. Документ предусматривает уголовное наказание до пяти лет лишения свободы и штрафы для тех, кто торгует с Россией санкционными товарами, оказывает ей запрещенные услуги или помогает попасть на территорию ЕС фигурантам черного списка.

Украина и ЕС

Совет ЕС по общим вопросам на заседании в Брюсселе не принял никакого решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в сообщество, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Суть в том, что, вопреки первоначальным планам, Совет по общим вопросам не будет инициировать переговоры о вступлении Украины в ЕС", - пояснил он.

Угроза блокирования Будапештом членства Украины в ЕС снята по итогам встречи с Сийярто, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Мы получили первый непубличный и неофициальный сигнал от Венгрии, который свидетельствует про окно возможностей", - сказал он, не уточнив, обсуждал ли с Сийярто конкретные сроки поддержки Венгрией возможности открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Австрия в текущих условиях не согласится на начало переговоров о вступлении Украины в состав ЕС, Киев не должен пользоваться привилегиями по сравнению с другими кандидатами, заявил австрийский канцлер. Согласившись с тем, что Украине и Молдавии должна быть "в знак солидарности" предложена перспектива вступления в Евросоюз, Нехаммер высказался категорически против "ускоренной процедуры" принятия этих двух государств.