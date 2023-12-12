Комиссия парламента Эстонии отклонила петицию с призывом отставки премьера

Под петицией, требующей отставки Каи Каллас, поставили цифровые подписи около 28 тыс. человек

ВИЛЬНЮС, 12 декабря. /ТАСС/. Конституционная комиссия Рийгикогу (парламента) Эстонии отклонила петицию, призывающую отправить премьера Каю Каллас в отставку. Об этом сообщила газета Postimees.

"Комиссия обсудила это коллективное обращение, но, поскольку выражать недоверие премьер-министру не входит в компетенцию ни конституционной комиссии, ни какой-либо другой постоянной комиссии Рийгикогу, мы ничего не могли сделать с этой инициативой и отклонили ее. Вотум недоверия премьер-министру может инициировать одна пятая членов Рийгикогу", - приводит газета слова председателя конституционной комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса.

Петиция "Требуем отставки Каи Каллас" была зарегистрирована на специальном портале, предназначенном для проведения обсуждения и составления коллективных обращений. Парламент обязан рассмотреть обращение, под которым подписались как минимум 1 тыс. жителей Эстонии. Под петицией, требующей отставки премьера, поставили цифровые подписи около 28 тыс. человек.

Ранее в прибалтийской республике разгорелся политический скандал, связанный с компаниями мужа Каллас Арво Халлика Stark Logistics и Stark Warehousing, которые продолжали предоставлять транспортные и складские услуги в России после начала спецоперации, при этом сама эстонский премьер считается одним из самых ярых сторонников Киева среди лидеров стран Евросоюза. В ходе слушаний в парламенте выяснилось, что Каллас предоставила холдинговой компании мужа Novaria Consult два займа на финансирование деятельности этих предприятий на общую сумму €370 тыс. Выступая перед журналистами, она извинилась за бизнес компаний ее супруга в России, но отказалась уходить в отставку. Эстонский премьер пояснила, что накопления, из которых Халлику были выданы займы, сформировались до начала карьеры Каллас в политике.