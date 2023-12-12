Конгрессмен усомнился в одобрении США пакета помощи Киеву до католического Рождества

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл вновь напомнил, что предоставление Украине дополнительной помощи зависит от решения вопроса с безопасностью на южной границе Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Маловероятно, что Конгресс Соединенных Штатов одобрит дополнительный пакет помощи Украине до наступления католического Рождества (отмечается 25 декабря - прим. ТАСС). Об этом заявил журналистам лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

"Это практически невозможно <...>, что [пакет помощи Украине] пройдет через Сенат и Палату представителей до Рождества", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сможет ли Конгресс одобрить дополнительную помощь Киеву до наступления рождественских каникул.

Макконнелл вновь напомнил, что предоставление Украине дополнительной помощи зависит от решения вопроса с безопасностью на южной границе США. "Просто безопасность границ касается и нас, поэтому мы так много внимания уделяем этой теме в последние несколько дней", - сказал он.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Множество республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы.