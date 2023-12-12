12 декабря, 20:31
Военная операция на Украине

Байден призвал Конгресс утвердить помощь Украине до ухода на каникулы

Президент США в очередной раз подчеркнул, что Вашингтон не должен "позволить одержать победу" России

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден призвал Конгресс одобрить выделение дополнительного финансирования для Украины до ухода законодателей на рождественские каникулы.

Читайте также
Военная операция на Украине. Хроника событий 12 декабря 2023 года

"Мы находимся на переломном этапе истории. Мы с вами говорили о том, что решения, которые мы принимаем сейчас, определят будущее на десятилетия вперед, особенно в Европе. Это один из таких моментов - Конгрессу необходимо одобрить дополнительное финансирование Украины до ухода на каникулы, до того, как он сделает [президенту России Владимиру] Путину самый большой рождественский подарок, какой только возможно", - сказал американский лидер на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Байден в очередной раз подчеркнул, что США "не должны позволить одержать победу" России. "Я призываю Конгресс сделать то, что нужно, поддержать Украину и выступить за свободу", - сказал он.

Президент США также поблагодарил Зеленского за визит в Вашингтон. "Вы поможете делу, и я хочу, чтобы вы не теряли надежду", - сказал он украинскому президенту.

Зеленский находится в Вашингтоне с визитом. В его рамках он посетил ранее во вторник Конгресс для встреч с сенаторами от обеих партий и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Затем Байден принял Зеленского в Белом доме. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияБайден, ДжоВоенная операция на Украине