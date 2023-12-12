Байден призвал Конгресс утвердить помощь Украине до ухода на каникулы

Президент США в очередной раз подчеркнул, что Вашингтон не должен "позволить одержать победу" России

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден призвал Конгресс одобрить выделение дополнительного финансирования для Украины до ухода законодателей на рождественские каникулы.

"Мы находимся на переломном этапе истории. Мы с вами говорили о том, что решения, которые мы принимаем сейчас, определят будущее на десятилетия вперед, особенно в Европе. Это один из таких моментов - Конгрессу необходимо одобрить дополнительное финансирование Украины до ухода на каникулы, до того, как он сделает [президенту России Владимиру] Путину самый большой рождественский подарок, какой только возможно", - сказал американский лидер на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Байден в очередной раз подчеркнул, что США "не должны позволить одержать победу" России. "Я призываю Конгресс сделать то, что нужно, поддержать Украину и выступить за свободу", - сказал он.

Президент США также поблагодарил Зеленского за визит в Вашингтон. "Вы поможете делу, и я хочу, чтобы вы не теряли надежду", - сказал он украинскому президенту.

Зеленский находится в Вашингтоне с визитом. В его рамках он посетил ранее во вторник Конгресс для встреч с сенаторами от обеих партий и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Затем Байден принял Зеленского в Белом доме.