Посол США в Китае заявил, что пока нельзя говорить о хороших отношениях двух стран

Вашингтон остался доволен итогами встречи американского президента Джо Байдена и китайского председателя Си Цзиньпина, заявил Николас Бернс

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. США и Китай достигли некоторого прогресса в возобновлении контактов, но говорить о хороших двусторонних отношениях пока не приходится. Такое мнение выразил посол США в Китае Николас Бернс, выступая в Совете по международным отношениям.

"Мы не в состоянии хороших отношений. Думаю, нам удалось восстановить связи между двумя правительствами", - сказал он, напомнив о визитах в КНР министров торговли и финансов США Джины Раймондо и Джанет Йеллен, американского госсекретаря Энтони Блинкена, а также о встрече китайского председателя Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

Бернс отметил, что Вашингтон остался доволен итогами встречи двух лидеров и рассчитывает на "полное выполнение" достигнутых ими договоренностей.

"Мы придерживаемся той позиции, что нам необходима стабильность в отношениях, поскольку мы хотим свести к минимуму вероятность конфликта между нашими двумя странами. Конфликт немыслим", - сказал он, добавив, что США не хотят возвращаться к отношениям "на ножах" с Пекином.