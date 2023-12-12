Посол США в КНР заявил, что страны не пришли к согласию по вопросу конфликта на Украине

Разногласия по ситуации в Газе также не преодолены, отметил Николас Бернс

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. США и КНР не пришли к согласию по вопросам конфликта на Украине и в секторе Газа. Такое мнение выразил посол США в Китае Николас Бернс, выступая в Совете по международным отношениям.

"Мы не разрешили основные разногласия, которые у нас возникли по поводу конфликта на Украине, его характера <...>. Мы не преодолели наши разногласия по вопросу Газы", - сказал он.

"Я хотел сказать, что мы сделали шаг вперед, чтобы стабилизировать отношения [между нашими странами], и мы удовлетворены этим. Сейчас мы собираемся проверить, сможем ли мы сотрудничать, но многие различия, которые нас разделяют, остаются. Это очень трудные, но очень важные отношения", - добавил посол.

Ранее помощник американского министра обороны по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер заявил, что Министерство обороны США полагает, что Китай оказывает России поддержку в связи с ее специальной военной операцией на Украине "различными способами".