Нидерланды призвали Израиль к сдержанности и соблюдению гуманитарного права

Жизненно важно, чтобы контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" "был открыт как можно скорее, заявил и.о. премьер-министра королевства Марк Рютте

ГААГА, 12 декабря. /ТАСС/. Нидерланды призывают Израиль проявлять большую сдержанность в военной операции в секторе Газа, которая должна быть пропорциональной и соответствовать международному гуманитарному праву. Об этом заявил и.о. премьер-министра королевства Марк Рютте.

"Нидерланды осуждают насилие, совершенное [палестинским радикальным] движением ХАМАС, но также призывают к продолжительным гуманитарным паузам, чтобы позволить доставить помощь и освободить заложников", - отметил он на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) по итогам телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Ужасная гуманитарная ситуация в секторе Газа должна улучшиться, и это должно произойти как можно скорее. Израиль должен проявить больше сдержанности и срочно разрешить увеличить объемы поступающей в сектор Газа помощи", - написал Рютте. По его словам, жизненно важно, чтобы контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" "был открыт как можно скорее, чтобы обеспечить гуманитарный доступ в Газу". Кроме того, Рютте подчеркнул, что "Израиль должен занять более жесткую позицию в отношении насилия со стороны поселенцев на Западном берегу [реки Иордан]".