Эксперты считают, что финансовую зависимость Киева могут использовать против ЕС

В случае, если Украина вступит в Евросоюз, она станет шестой по влиянию страной в объединении, чем могут воспользоваться некоторые страны, следует из доклада будапештского исследовательского центра Nezopont

БУДАПЕШТ, 13 декабря. /ТАСС/. Финансовая зависимость Киева от других, в том числе неевропейских, стран может быть легко использована ими против интересов Европы в случае присоединения Украины к Евросоюзу. Такой вывод содержится в докладе будапештского исследовательского центра Nezopont ("Точка зрения"), подготовленном в связи с обсуждением вопроса о переговорах с Украиной о вступлении в ЕС.

Венгерские эксперты напомнили, что если самые важные решения - по безопасности, обороне, иностранным делам, налогообложению - принимаются в Евросоюзе на основе консенсуса, то большинство других вопросов решается путем голосования. При этом представители каждой страны наделяются количеством голосов пропорционально размерам ее населения. "По имеющимся оценкам, население Украины составляет сейчас 37 млн человек, и вес Украины при голосовании составил бы около 8%, что сделало бы ее шестой по влиянию страной [в ЕС], в то время как ее экономические показатели были бы самыми слабыми в сообществе", - говорится в докладе, опубликованном на сайте Nezopont.

По мнению его авторов, "Украина, находящаяся в зависимости от других стран из-за своих долгов, легко может стать при ключевых голосованиях орудием неевропейских сил [в борьбе] против Европы и федералистских сил - против сторонников суверенитета". "По данным Национального банка Украины, ее валовой внешний долг во втором квартале 2023 года достиг $148,6 млрд, что составляет 92,7% ВВП. За последние два года этот показатель увеличился почти на 30 процентных пунктов", - пишут эксперты, отмечая, что речь идет о "движении к банкротству".

Они предупреждают, что "объем внешних средств, привлеченных для финансирования государства, вызывает особую тревогу в свете того факта, что Украина уже в значительной степени полагается на международных доноров, предоставляющих гранты в дополнение к кредитам". Венгерские экономисты приводят оценки коллег из Кильского института в Германии, согласно которым "в период с января 2022 по октябрь 2023 года Украина получила финансовую помощь в размере $132,69 млрд, гуманитарную помощь в объеме $16,66 млрд и военную помощь на сумму $97,75 млрд".

Авторы доклада также напоминают о недавней публикации в газете Financial Times, в распоряжении которой оказался внутренний документ ЕС с оценками последствий присоединения Украины к сообществу. В нем сообщалось, что в случае приема Украина сможет претендовать на получение €186 млрд из бюджета и фондов Евросоюза в течение 7 лет. По мнению сотрудников будапештского исследовательского центра, это примерно в пять раз больше того, что Венгрия могла бы получить за тот же период из фондов восстановления и сплочения ЕС.