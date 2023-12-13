МИД Румынии принял к сведению отзыв согласия РФ на работу генконсульства в Ростове-на-Дону

Румынская сторона пока официально не уведомлена об этом решении, отметили во внешнеполитическом ведомстве республики

БУХАРЕСТ, 13 декабря. /ТАСС/. МИД Румынии принял к сведению опубликование распоряжения правительства РФ о денонсации соглашения об открытии генерального консульства Румынии в Ростове-на-Дону. Об этом сообщило румынское внешнеполитическое ведомство.

"МИД Румынии принял к сведению опубликование распоряжения правительства РФ о денонсации двустороннего соглашения от 2005 года об открытии генерального консульства Румынии в Ростове-на-Дону, - указывается в сообщении. - Румынская сторона пока не была уведомлена официально об этом решении".

Российское правительство приняло предложение МИД РФ по денонсации соглашения об открытии генерального консульства Румынии в Ростове-на-Дону. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала на брифинге, что решение России по денонсации соглашения об открытии генконсульства Румынии в Ростове-на-Дону является исключительно ответной мерой на действия румынской стороны, инициировавшей радикальное сокращение российского дипломатического присутствия в этой стране.