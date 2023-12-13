Постпред Израиля обвинил ООН в нежелании решать трудности по доставке гумпомощи в Газу

Из-за этого восемь грузовиков не могут въехать в анклав, указал Гилад Эрдан

ООН, 13 декабря. /ТАСС/. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан обвинил ООН в нежелании решать логистические трудности для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Израиль уже принимает все меры для облегчения поступления гуманитарной помощи в Газу. Доставлены тысячи лекарств и десятки тысяч тонн гуманитарной помощи <...>. И единственная причина, по которой дополнительная помощь не поступает в Газу, заключается в том, что органы ООН отказываются решать логистические трудности, не позволяющие въехать всем восьми грузовикам, ожидающим в [КПП] "Рафах", - сказал во вторник дипломат на заседании специальной чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по защите палестинского народа.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что гуманитарные операции ООН в секторе Газа скоро могут быть парализованы, в анклаве уже погибли 130 сотрудников всемирной организации.