12 декабря, 21:30,
обновлено 12 декабря, 21:36
Палестино-израильский конфликт

ГА ООН приняла резолюцию по Палестине с требованием о прекращении огня

Сектор Газа. AP Photo/ Mahmoud Abo Salamah
Сектор Газа
© AP Photo/ Mahmoud Abo Salamah

За документ проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран

ООН, 13 декабря. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проголосовала за принятие представленной Египтом и Мавританией резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.

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За документ проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, воздержались от голосования 25.

Ранее ГА ООН отклонила американскую поправку с требованием осуждения палестинского движения ХАМАС. Генассамблея также отклонила поправку Австрии с уточнением о том, что заложники удерживаются движением ХАМАС и другими группировками. 

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