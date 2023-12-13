ГА ООН приняла резолюцию по Палестине с требованием о прекращении огня

За документ проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран

ООН, 13 декабря. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проголосовала за принятие представленной Египтом и Мавританией резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.

За документ проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, воздержались от голосования 25.

Ранее ГА ООН отклонила американскую поправку с требованием осуждения палестинского движения ХАМАС. Генассамблея также отклонила поправку Австрии с уточнением о том, что заложники удерживаются движением ХАМАС и другими группировками.