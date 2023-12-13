В британском МИД заявили о разногласиях при использовании средств от продажи ФК "Челси"

Разногласия заключаются в том, каким образом должны быть потрачены деньги - "на Украине или же для украинцев, проживающих за рубежом", уточнил замглавы внешнеполитического ведомства Великобритании Лео Докерти

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД Великобритании Лео Докерти признал наличие разногласий в вопросе распределения средств от продажи английского футбольного клуба "Челси", ранее принадлежавшего Роману Абрамовичу.

Бизнесмен был внесен в санкционный список Соединенного Королевства 10 марта 2022 года в связи с событиями на Украине, после чего его активы в стране были заморожены. 24 мая прошлого года правление Английской премьер-лиги одобрило продажу "Челси" консорциуму бизнесмена Тодда Боэли. Группа американского предпринимателя предложила за клуб £4,25 млрд ($5,3 млрд по текущему курсу). Из них £2,5 млрд ($3,1 млрд) должно было быть выплачено за сам клуб, еще £1,75 млрд ($2,2 млрд) - вложено в его развитие.

25 мая 2022 года британское правительство выдало специальную лицензию, которая позволила Абрамовичу продать принадлежавшую ему команду. Условием выдачи лицензии было то, что сам предприниматель не получит вырученные за клуб деньги. Власти королевства указывали, что намерены проконтролировать передачу средств от продажи "Челси" благотворительным организациям, которые, в частности, оказывают помощь украинским беженцам и реализуют гуманитарные проекты на Украине. Распределением средств занимается специальный фонд, созданный под руководством бывшего исполнительного директора британского подразделения Детского фонда ООН Майка Пенроуза.

"Лицензия, которая позволила заморозить средства, была продлена и остается в силе, - заявил Докерти, слова которого приводит газета The Guardian, выступая в комитете по европейским делам Палаты лордов британского парламента. - Нужно будет согласовать вторую лицензию. И в этом вопросе есть разногласия между теми, кто управляет фондом, и правительством".

Разные взгляды

В июне газета The Mail on Sunday сообщила со ссылкой на источники, что Абрамович настаивает на том, чтобы средства от продажи "Челси" достались как украинцам, так и россиянам, которые пострадали от военных действий. В свою очередь в Лондоне выступают за то, чтобы эти средства были потрачены исключительно на гуманитарные проекты на Украине. Газета подчеркивала, что передача средств, по всей видимости, невозможна без соответствующего разрешения со стороны Абрамовича. По словам Докерти, разногласия между сторонами заключаются в том, каким образом должны быть потрачены средства - "на Украине или же для украинцев, проживающих за рубежом".

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году примерно за £140 млн (около $233 млн по курсу на тот момент) у англичанина Кена Бейтса. Находясь в собственности российского бизнесмена, клуб по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, трижды - обладателем Кубка английской лиги, по два раза выигрывал суперкубок страны, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2021 году "Челси" выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.