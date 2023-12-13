CNN: израильские военные арестовали более 70 медработников на севере Газы

По данным телеканала, их увезли в неизвестном направлении

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Израильские военные арестовали более 70 медицинских работников больницы Камаля Адвана в Джабалии на севере сектора Газа. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на врача больницы.

"Многие медицинские работники арестованы и увезены в неизвестном направлении, более 70 медицинских работников", - сказал он, уточнив, что в больнице разрешили остаться 6 врачам для ухода за пациентами.

Как отмечает врач, в больнице нет воды и электричества. "Мы работаем с примитивными фонариками, чтобы следить за пациентами, оставшимися в больнице", - сказал он, подчеркнув, что в больнице остались дети, женщины и пожилые люди.