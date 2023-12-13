Сенатор заявил, что Байден не готов к взаимодействию с Конгрессом по границе и Украине

Джон Тьюн считает, что президент США не относится к этим вопросам "достаточно серьезно"

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден, представляющий Демократическую партию, не демонстрирует готовности к работе с республиканцами в Конгрессе ради достижения компромиссных договоренностей об оказании дальнейшей помощи Украине и укреплении контроля над границей с Мексикой. С такой оценкой выступил заместитель лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Джон Тьюн (от штата Южная Дакота).

По его словам, в Конгрессе наблюдается "уверенная двухпартийная поддержка оказания помощи Украине". При этом он выразил мнение, что Конгрессу "было бы, что вынести на голосование", если бы представители Демократической партии согласились рассмотреть вопрос обеспечения контроля над южной границей Соединенных Штатов совместно с оказанием дальнейшей помощи Украине.

"Однако по состоянию на текущий момент президент, к сожалению, не был готов взаимодействовать", - заявил Тьюн, беседуя с журналистами по завершении встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, Байден и члены Конгресса от Демократической партии США не относятся "достаточно серьезно" к этим вопросам.

"Чтобы мы могли продвинуться вперед с пакетом, касающимся национальной безопасности и затрагивающим многие вопросы в мире, которые он, по нашему мнению, должен затрагивать, он должен отражать интересы национальной безопасности Америки. А это начинается прежде всего с обеспечения безопасности нашей южной границы", - подчеркнул сенатор.

Помощь Украине

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Многие республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь вынести этот законопроект на рассмотрение.