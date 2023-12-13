Байден заявил о приближении США к потере способности оказывать помощь Киеву

Президент Соединенных Штатов сообщил об этом на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов быстрыми темпами приближается к тому, что у нее не будет способности направлять помощь Киеву в ситуации, когда Конгресс не одобряет дополнительных бюджетных ассигнований для Украины.

Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден.

"Но без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят", - отметил глава государства, выступая на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.