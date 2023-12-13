12 декабря, 22:06,
обновлено 12 декабря, 22:15
Военная операция на Украине

Байден заявил о приближении США к потере способности оказывать помощь Киеву

Президент США Джо Байден. AP Photo/ Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден
© AP Photo/ Manuel Balce Ceneta

Президент Соединенных Штатов сообщил об этом на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов быстрыми темпами приближается к тому, что у нее не будет способности направлять помощь Киеву в ситуации, когда Конгресс не одобряет дополнительных бюджетных ассигнований для Украины.

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Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден.

"Но без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят", - отметил глава государства, выступая на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров. 

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