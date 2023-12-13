Байден заявил, что Израиль должен обеспечивать безопасность мирных палестинцев

Президент США подчеркнул, что ЦАХАЛ должен действовать так, чтобы предотвратить гибель населения сектора Газа

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Необходимость борьбы с радикальным палестинским движением ХАМАС не уменьшает ответственности Израиля за обеспечение безопасности мирных палестинцев. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.

По его словам, США донесли до Израиля, что их "серьезное беспокойство вызывает безопасность мирных палестинцев". Израильские военные, по словам американского лидера, должны действовать таким образом, чтобы предотвратить гибель и нанесение ущерба мирному населению в секторе Газа.

"Преследование ХАМАС не уменьшает ответственности [Израиля] перед мирными палестинцами", - отметил Байден.

Он добавил, что американская администрация не знает наверняка, находятся ли удерживаемые ХАМАС заложники в затапливаемых Израилем подземных туннелях в секторе Газа.

"Есть утверждения, что в этих туннелях точно нет заложников. Но я не знаю наверняка. Однако я знаю, что каждая гибель мирного жителя - настоящая трагедия, и Израиль пытается, как я уже заявлял, соотнести свои слова и намерения со своими действиями", - сказал Байден.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что израильские военные начали закачивать морскую воду в систему подземных туннелей в секторе Газа, которая, по убеждению Израиля, используется боевиками ХАМАС.