Байден заявил, что цель США заключается в победе Украины в конфликте

По мнению американского президента, такой исход покажет, что Киев может себя защитить и сдержать "дальнейшую агрессию"

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на победу Украины в конфликте. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.

"Мы хотим, чтобы Украина выиграла войну, - сказал глава государства. - Как я уже говорил ранее, победа означает, что Украина является независимым государством и она может защитить себя сегодня и сдержать дальнейшую агрессию. Это наша цель".