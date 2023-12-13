Глава Пентагона и помощник Байдена по нацбезопасности посетят Ближний Восток

Ллойд Остин и Джейк Салливан отправятся в регион для обсуждения международных усилий по защите свободных торговых перевозок в Красном море и вопросов доставки гуманитарной помощи в сектор Газа

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан на текущей неделе посетят Ближний Восток. Об этом заявил глава Соединенных Штатов Джо Байден, выступая во вторник на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.

Байден подчеркнул, что наряду с оказанием помощи Украине он призывает Конгресс США одобрить выделение дополнительного финансирования на поддержку Израиля "для борьбы с [радикальным палестинским движением] ХАМАС и отражения множества других угроз, за которыми стоит Иран". По словам американского лидера, Салливан "на этой неделе отправится в регион и встретится с [членами] израильского военного кабинета" для обсуждения вопросов, касающихся защиты мирного населения и доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Министр [обороны Ллойд] Остин также посетит на текущей неделе этот регион для того, чтобы нарастить международные усилия по защите свободных торговых перевозок в Красном море", - заявил Байден.