Байден заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО рассмотрят после победы в конфликте

Для принятия этого решения потребуется согласие всех членов Североатлантического альянса, отметил президент США

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) будет рассматриваться только после ее возможной победы в конфликте. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник на совместной с украинским коллегой Владимиром Зеленским пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.

Его спросили, при каких условиях Вашингтон готов поддержать приглашение Украины в альянс. "НАТО будет в будущем Украины, без сомнения. Но, как мы уже говорили в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО, когда все союзники дадут согласие и будут выполнены условия. Сейчас же нам нужно убедиться, что [Украина] одержит победу в войне", - сказал американский лидер.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, а на саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года получила заверения, что будет принята, "когда для этого будут выполнены необходимые условия". Каких-либо сроков ее приема в Брюсселе не называют. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил 28 ноября, что в свое время Украина будет принята в Североатлантический альянс, но не уточнил, когда это может произойти.