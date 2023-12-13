Зеленский заявил, что надеется на помощь США

Президент Украины подчеркнул, что не считает возможными территориальные уступки для урегулирования конфликта

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Киев рассчитывает, что не останется без поддержки со стороны Запада, прежде всего США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с американским коллегой Джо Байденом.

"Я сегодня много говорил с представителями обеих партий. И демократы, и республиканцы заверили нас в полной поддержке. Посмотрим. Но до этого мы всегда верили в поддержку нашего стратегического партнера - США, будем надеяться, что оно так все и продолжится, и Украина не останется один на один", - сказал Зеленский. Ранее он лишь пожал плечами, реагируя на вопрос о шансах Киева на победу без помощи США, заданный во время его встречи с Байденом в Овальном кабинете.

Украинский лидер также заявил, что не представляет возможными какие-либо территориальные уступки для урегулирования конфликта, отвечая на соответствующий вопрос. На Западе все чаще поднимают эту тему, в частности на днях американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо), заявил, что идея о возможности возвращения Украины к границам 1991 года нелепа, и киевским властям придется уступить России часть территорий.

Зеленский находится в Вашингтоне с визитом. В его рамках он посетил ранее во вторник Конгресс США для встреч с сенаторами от обеих партий и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Затем Байден принял Зеленского в Белом доме.