Байден не ответил, когда посоветовал бы Киеву начинать переговоры с РФ

Вместо этого президент США выступил с утверждениями о якобы достигнутых Украиной успехах

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во вторник на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме не дал однозначного ответа на вопрос о том, когда он порекомендовал бы Киеву начать переговоры с российской стороной.

Журналист спросил, какой будет в следующем году стратегия властей США и Украины, и на каком этапе в случае ее провала Байден сообщит Киеву, что, "возможно, пришло время начать рассматривать мирные переговоры".

Байден в ответ выступил с утверждениями о якобы достигнутых Украиной успехах. По его версии, "Украина вернула более 50% территории, захваченной с февраля 2022 года", а также "дала отпор российскому флоту", чтобы обеспечить "экспорт зерна и стали для всего мира по Черному морю". Президент США также заверил, что "более 50 стран предоставляют Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь".

"Более 90% нашей военной помощи Украине расходуется в США, чтобы обеспечить Украину вооружениями, восполнить наши запасы и укрепить нашу производственную базу", - добавил американский лидер, подчеркнув, что лучшим способом обеспечить дальнейшую помощь Киеву является одобрение Конгрессом запроса вашингтонской администрации на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября. Однако ответа на заданный вопрос Байден не дал.