В США сообщили, что новый пакет помощи Украине может стать одним из последних

Вашингтон сможет и в дальнейшем поддерживать Киев только в том случае, если Конгресс примет меры по выделению дополнительного финансирования, подчеркнул госсекретарь Энтони Блинкен

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Одобренный президентом США новый пакет военной помощи Украине на сумму $200 млн может стать одним из последних, если американский Конгресс не согласует выделение дополнительного финансирования на нужды Киева. Об этом сообщается в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Если Конгресс США не примет меры по выделению дополнительного финансирования, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, который мы сможем предоставить Украине", указано в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

Как отмечается в документе, в нынешний пакет помощи войдут боеприпасы и компоненты для систем ПВО, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, а также запчасти и вспомогательное оборудование.

Ранее американский лидер Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме объявил о выделении Соединенными Штатами нового пакета военной помощи Киеву на сумму $200 млн.