Маск согласился с мнением, что Украина навсегда потеряла Крым

Бизнесмен также согласился со словами предпринимателя Дэвида Сакса о том, что страна может лишиться и других территорий, если конфликт не будет урегулирован

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Американский миллиардер и владелец социальной сети Х (ранее Twitter) Илон Маск согласился с мнением предпринимателя из США Дэвида Сакса о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым, а также рискует лишиться других территорий, если не пойдет на заключение мирного договора.

"Украина навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсонщины и Запорожья. Если она не заключит мирный договор сейчас, то также потеряет Харьков, Одессу, оставшуюся часть Херсонщины и многое другое", - написал во вторник Сакс на своей странице в X.

"Ваша оценка верна, на мой взгляд", - прокомментировал этот пост Маск.