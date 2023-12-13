СМИ: на Украине священнику вручили повестку в военкомат, угрожая силой

По сведениям издания "Страна", инцидент произошел в Львовской области

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкомата) на Украине вручили повестку священнику, угрожая применением силы и репрессиями против его родственников. Об этом сообщило украинское издание "Страна", опубликовав соответствующее видео.

Инцидент произошел в Львовской области. После публикации видеозаписи в СМИ глава областной военной администрации Максим Козицкий призвал военкома области "выяснить, действительно ли мужчины в форме на этом видео являются работниками ТЦК, и дать оценку их действиям".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста.

В сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Кроме того, в стране приняли закон, обязывающий встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора. 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый комплексный план проведения мобилизационных мероприятий. В свою очередь Рада рассмотрит серию законопроектов по вопросам мобилизации и демобилизации, в том числе относительно порядка предоставления отсрочек студентам и лицам, ухаживающим за инвалидами, а также сроков службы мобилизованных.