Байдена уличили в чтении с листа ответов на пресс-конференции с Зеленским

Американский журналист Билл О'Райли на своей странице в социальной сети X отметил, что президент США, вероятно, произносил заготовленные реплики

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским читал с листа заготовленные ответы на вопросы журналистов.

"Смехотворная пресс-конференция Байдена и Зеленского. Президент [Байден], очевидно, читает ответы. Откуда же он знал вопросы?" - написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) американский журналист Билл О'Райли.

Другие пользователи платформы также отметили, что американский лидер "путался в ответах на вопросы", оговаривался или вовсе уходил от ответа. Они охарактеризовали его поведение как "неловкое" и "постыдное", а само мероприятие назвали "постановочным".

В начале пресс-конференции с Зеленским Байден оговорился и заявил, что сам задаст первый вопрос журналистам. На вопрос о том, когда он порекомендовал бы Киеву начать переговоры с российской стороной, Байден ответил утверждениями о якобы достигнутых Украиной успехах.

Байдену в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет. Он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.