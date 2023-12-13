Al Jazeera: после обстрелов Газы около 8 тыс. человек числятся пропавшими без вести

По данным службы гражданской обороны анклава, в результате атак Израиля также была утеряна большая часть парка спасательных машин

ДУБАЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Порядка 8 тыс. человек числятся пропавшими без вести после обстрелов израильской армией сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на администрацию палестинского анклава.

По данным службы гражданской обороны Газы, общее количество сообщений о пропавших без вести в результате бомбардировок составляет около 8 тыс.

Также в ведомстве отметили, что сотрудники службы "получают множество просьб о помощи из-за распространения болезней в школах, где находится большое количество беженцев". "Кроме того, нам нужны спасательные машины. Большую часть своего парка мы потеряли во время атак со стороны оккупационных [израильских] сил", - приводит телеканал слова представителя службы.