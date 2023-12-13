ЦАХАЛ сообщил, что "Хезболлах" атаковала Израиль с позиций вблизи объектов ООН в Ливане

На расстоянии около 150 м от пусковых установок также находилась школа, говорится в сообщении израильских вооруженных сил

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 декабря. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" обстреляло Израиль с позиций в 130 м от объектов миротворческой миссии ООН в Ливане. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Уже во второй раз за эту неделю "Хезболлах" запустила несколько ракет в сторону Израиля. Одна из них была запущена в 130 м от комплекса ООН. Кроме того, были и дополнительные запуски в сторону Израиля из этого района", - сказано в заявлении.

"Продолжая огонь из районов возле объектов ООН, "Хезболлах" систематически нарушает резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН, подвергая опасности жизни военнослужащих ВСООНЛ (Временные силы ООН в Ливане - прим. ТАСС)", - указывается в сообщении израильских вооруженных сил.

Как утверждается в опубликованных армией материалах, на расстоянии около 150 м от пусковых установок также находилась школа.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что израильские военные зафиксировали во вторник обстрелы со стороны Сирии и Ливана. В ответ истребители Израиля нанесли удары по объектам сирийской армии и "Хезболлах".