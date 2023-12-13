В Газе с начала операции израильских военных закрыли восемь печатных СМИ

Как сообщает агентство WAFA, во время рейдов в Хевроне, Вифлееме, Рамалле и Аль-Бире бойцы ЦАХАЛ захватили и уничтожили оборудование типографий

РАБАТ, 13 декабря. /ТАСС/. Восемь печатных СМИ перестали работать в секторе Газа за время боевых действий израильской армии против анклава. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

По данным профсоюза палестинских журналистов, начиная с 7 октября израильские военные закрыли восемь типографий СМИ, а также захватили и уничтожили их оборудование во время рейдов в Хевроне, Вифлееме, Рамалле и Аль-Бире. Армия Израиля использует бандитские методы, чтобы уничтожить, украсть собственность палестинских средств массовой информации и нанести им серьезный ущерб, заявил глава профсоюзного комитета по свободам Мухаммед аль-Лахам.

Ранее пресс-служба правительства палестинского анклава сообщила, что число сотрудников средств массовой информации, погибших во время нынешней палестино-израильской эскалации в секторе Газа, достигло 86.