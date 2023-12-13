В Японии оппозиция внесла в парламент проект резолюции о недоверии правительству

Документ, как ожидается, будет отклонен

ТОКИО, 13 декабря. /ТАСС/. Ведущая оппозиционная в Японии Конституционно-демократическая партия внесла на рассмотрение парламента проект резолюции о недоверии правительству премьера Фумио Кисиды на фоне громкого скандала о нарушениях при сборе политических пожертвований в возглавляемой им Либерально-демократической партии.

Поддержку проекту резолюции уже выразили и другие оппозиционные силы, в том числе Коммунистическая партия Японии и Общество обновления Японии. Однако шаг оппозиции не имеет шансов на успех с учетом большинства ЛДП и ее партнера по правящей коалиции партии Комэйто в парламенте. Проект резолюции, как ожидается, будет отклонен.

Громкий скандал вокруг нарушений и откатов при сборе политических пожертвований в правящей партии разгорелся в последние недели. Фракции ЛДП устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Некоторые политики перевыполняют норму, однако разница между реально собранной суммой и установленной квотой, как предполагается, не учитывалась в финансовых документах и возвращалась политикам в виде так называемых откатов или же могла использоваться в качестве средств для тайных политических фондов.

Подозрения в отношении нескольких фракций

Подозрения в нарушении правил отчетности до недавнего времени касались в основном крупнейшей фракции в ЛДП, которую при жизни возглавлял премьер Синдзо Абэ. В этой группе, в которую входят около 100 депутатов, по данным агентства Kyodo, несколько десятков влиятельных политиков за последние пять лет получили в пользование не менее 500 млн иен (более $3,4 млн). Обвинения звучали и в адрес фракции экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи.

На фоне скандала Кисида, по сведениям источников местных СМИ, планирует снять всех членов фракции Абэ с министерских постов, постов госминистров и парламентских вице-министров, в общей сложности 15 человек. Еще три представителя фракции Абэ могут потерять места в руководящем составе ЛДП. Отставки министров могут пройти уже 14 декабря.

Вместе с тем во вторник выяснилось, что нарушения были и во фракции "Котикай", пост руководителя которой 7 декабря из-за скандала покинул Кисида. Она, как предполагается, занижала в отчетах суммы собранных пожертвований и, по сведениям источников телеканала "Нихон тэрэби", несколько лет назад не задекларировала от 20 млн до 30 млн иен ($137 тыс. - $205 тыс.), полученных при продаже билетов на платные вечера и приемы.

Рекордное падение поддержки правительства

Лидер Конституционно-демократической партии Кэнта Идзуми в этой связи заявил, что администрация Кисиды "потеряла легитимность и уже перестала функционировать".

Скандал стал одной из причин падения рейтингов правительства до рекордно низких показателей - в районе 23%, а уровень неодобрения приближается к 60%. Кроме того, по данным опроса телеканала NHK, уровень поддержки ЛДП впервые с 2012 года, когда партий вернула себе большинство после краткого периода пребывания у власти ныне не существующей Демократической партии, упал ниже 30%.