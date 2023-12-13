Индия заявила о необходимости найти правильный баланс по конфликту Израиля и Палестины

Постоянный представитель Нью-Дели при ООН Ручира Камбодж подчеркнула "серьезность и сложность того, с чем сталкивается международное сообщество" в связи со сложившейся на Ближнем Востоке ситуацией

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 декабря. /ТАСС/. Нахождение правильного баланса является задачей международного сообщества в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом заявила постоянный представитель Индии при ООН Ручира Камбодж, комментируя голосование в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН по резолюции по Палестине с требованием о немедленном прекращении огня. Нью-Дели поддержал представленный Египтом и Мавританией документ.

По словам индийского дипломата, ситуация, сложившаяся на Ближнем Востоке, "имеет много аспектов". "[Имело место] террористическое нападение на Израиль 7 октября и есть обеспокоенность по поводу захваченных тогда заложников. Налицо огромный гуманитарный кризис и массовая гибель гражданского населения, особенно женщин и детей. Существует проблема соблюдения международного гуманитарного права и есть стремление найти мирное и прочное решение давнего палестинского вопроса на основе сосуществования двух государств. Наша задача в это чрезвычайно трудное время - найти правильный баланс", - сказала Камбодж.

Постпред Индии при ООН подчеркнула "серьезность и сложность того, с чем сталкивается международное сообщество". "Поэтому мы приветствуем тот факт, что мы смогли найти точки соприкосновения для решения многочисленных проблем, стоящих сейчас перед регионом", - отметила Камбодж.

ГА ООН проголосовала во вторник за принятие представленной Египтом и Мавританией резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали 153 государства, в том числе Россия, Бразилия, Иран, Испания, Канада, Китай, Куба, ОАЭ, Саудовская Аравия, Франция, Швейцария и Швеция. Против высказались 10 стран, в числе которых Австрия, Израиль, США, Чехия. Воздержались от голосования 23 государства, включая Великобританию, Германию и Украину. Ранее ГА ООН отклонила американскую поправку с требованием осуждения палестинского движения ХАМАС. Генассамблея также отклонила поправку Австрии с уточнением о том, что заложники удерживаются движением ХАМАС и другими группировками.

Представленный Египтом и Мавританией проект резолюции в рамках 10-й специальной чрезвычайной сессии ГА ООН по Палестине в целом повторяет текст документа, предложенного ОАЭ в Совете Безопасности ООН на прошлой неделе, который был отклонен из-за вето США. Соавторами резолюции выступили несколько десятков государств, в том числе Россия, Белоруссия, Китай, Мальта, Португалия. В резолюции содержится требование к немедленному гуманитарному прекращению огня, а также к освобождению всех заложников. Помимо этого, документ требует от всех сторон конфликта соблюдать международное гуманитарное право.