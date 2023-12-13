Папа Римский заявил, что хочет быть погребен в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме

Понтифик добавил, что "место уже подготовлено", и он встречался с организаторами церемонии похорон

МЕХИКО, 13 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск хочет, чтобы после смерти его похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре, которая является одной из четырех главных базилик Рима. Об этом понтифик во вторник заявил в интервью мексиканскому телеканалу N+.

"Место уже подготовлено, хочу, чтобы меня похоронили в Санта-Мария-Маджоре. Да, потому что я очень предан этому месту, я всегда ходил туда. <...> Существует очень сильная связь, - сказал Франциск. - Я уже встречался с организаторами церемонии похорон".

Ранее понтифик был вынужден отказаться от запланированной на начало декабря поездки в Дубай на Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата из-за гриппа, сопровождаемого воспалением дыхательных путей.

"Я чувствую себя лучше. Иногда мне говорят, что я безрассуден, потому что хочу что-то делать и двигаться. Но это хорошие знаки, я вполне здоров", - добавил Папа Римский в заявлении телеканалу.