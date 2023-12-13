Израиль направил четыре корвета класса Sa’ar 6 в Красное море

В армейской пресс-службе отметили, что с начала обострения конфликта израильские ВМС регулярно оказывали поддержку военнослужащим в ходе сухопутной операции, а также поразили сотни целей

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля направила в Красное море четыре новых корвета класса Sa’ar 6 после завершения их оперативной подготовки. Об этом говорится в опубликованном сообщении армейской пресс-службы.

Как отметили в ЦАХАЛ, с начала обострения конфликта в секторе Газа ВМС Израиля нанесли удары по сотням целей и оказывали поддержку военнослужащим в ходе сухопутной операции. "Большинство руководителей военно-морских сил ХАМАС, которые состоят из сотен оперативников, специализирующихся на проведении операций по нападению на море, также стали мишенями и были убиты", - указывается в сообщении.

"Кроме того, <...> ВМС Израиля успешно перехватили несколько беспилотных подводных судов, предназначавшихся для нанесения ударов по стратегическим морским объектам Израиля и береговым линиям", - сообщили в армейской пресс-службе.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока он не прекратит операцию в палестинском анклаве.