СМИ: пять палестинцев получили ранения в столкновениях с ЦАХАЛ на Западном берегу

Среди них 14-летний подросток, сообщает агентство WAFA

РАБАТ, 13 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере пять палестинцев получили ранения минувшей ночью во время столкновений с израильскими военными в населенных пунктах Нилин и Кобар на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

По информации агентства, столкновения начались при рейде израильских военных в городе Нилин, во время которого они открыли стрельбу по домам местных жителей. Один мужчина получил огнестрельное ранение в ногу, двое получили осколочные ранения. Еще двое палестинцев, в том числе и 14-летний подросток, получили огнестрельные ранения во время столкновений с военными, вспыхнувших в городе Кобар к северо-западу от Рамаллы.