Politico: Зеленский попросил США передать Киеву ракеты ATACMS большей дальности

Модификацию ракеты, которую запросил президент Украины, издание не называет

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со спикером Палаты представителей Конгресса Майком Джонсоном в Вашингтоне поднимал вопрос о поставках Киеву тактических ракет ATACMS с большей дальностью полета. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник.

Модификацию ракеты, которую запросил Киев, издание не называет.

В ноябре, как передавало агентство Reuters, группа законодателей-республиканцев потребовала поставить Украине дополнительные ракеты ATACMS с большей дальностью стрельбы, чтобы Киев смог поражать цели в Крыму.

Украинские вооруженные силы ранее впервые использовали против РФ ракеты ATACMS производства США, снабженные кассетной боевой частью. Их применение подтвердил Зеленский, а Белый дом сообщил, что Вашингтон передал Киеву такие ракеты с дальностью полета 165 км.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что поставки США ракет ATACMS Украине наносят вред и создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отражать такие атаки. В целом он назвал поставки ATACMS очередной ошибкой Вашингтона.

Тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) разработан и производится американской оборонной корпорацией Lockheed Martin. Он ведет огонь семейством баллистических ракет класса "поверхность - поверхность" с максимальной дальностью полета 300 км. Боеприпас может запускаться гусеничной установкой реактивной системы залпового огня M270 MLRS и колесной установкой M142 HIMARS.