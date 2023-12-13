WP: США и Израиль "оказались в изоляции" при принятии ГА ООН резолюции по Палестине

По данным издания, "верные союзники США и Израиля" проголосовали в пользу резолюции в связи с увеличением числа жертв среди палестинского гражданского населения и частыми общественными протестами

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Несколько союзников США, в том числе Австралия, Канада и Япония, изменили свою позицию и проголосовали в пользу последней резолюции ООН с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Как сообщила газета The Washington Post, результаты голосования свидетельствуют об "изоляции США и Израиля".

По данным издания, "верные союзники США и Израиля" изменили свое мнение в связи с "увеличением числа жертв среди палестинского гражданского населения, растущими общественными протестами". "[Результаты голосования] показали почти полную изоляцию Соединенных Штатов <…> и отсутствие согласия с американо-израильской точкой зрения, - приводит газета слова профессора современных арабских исследований Колумбийского университета Рашида Халиди. - Хотя западные правительства в целом поддерживают Израиль, общественное мнение в этих странах меняется".

Генассамблея ООН проголосовала во вторник за принятие представленной Египтом и Мавританией резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали 153 государства, в том числе Россия. Против высказались 10 стран, в числе которых Израиль и США. Воздержались от голосования 23 государства, включая Великобританию, Германию и Украину. При этом ГА ООН отклонила американскую поправку с требованием осуждения палестинского движения ХАМАС. Кроме того, была отклонена поправка Австрии с уточнением о том, что заложники удерживаются ХАМАС и другими группировками.