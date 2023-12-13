Глава Политсовета правящей партии Японии подаст в отставку из-за скандала с "откатами"

Скандал привел к обвалу рейтингов правительства до рекордно низких отметок около 23%, что считается "опасной чертой"

ТОКИО, 13 декабря. /ТАСС/. Глава ключевого Политического совета правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Коити Хагиуда подаст в четверг в отставку из-за обвинений в получении "откатов" в нарушение правил отчетности при сборе политических пожертвований, сообщила газета Yomiuri. Скандал затрагивает несколько фракций ЛДП, в основном, крупнейшую внутрипартийную группу экс-премьера Синдзо Абэ, и уже привел к обвалу рейтингов правительства до рекордно низких отметок около 23%, что считается "опасной чертой".

Хагиуда является одним из наиболее влиятельных членов фракции Абэ. Вместе с ним под подозрения в получении средств от сбора политических пожертвований без отражения в финансовой отчетности попал целый ряд министров и членов руководящего состава ЛДП, включая "второго человека" в правительстве генсека кабмина Хирокадзу Мацуно, министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуру, главу фракции ЛДП в верхней палате парламента Хиросигэ Сэко. Все они входят во внутрипартийную группу Абэ.

По данным источников местных СМИ, премьер-министр Фумио Кисида планирует в ближайшее время снять со своих постов Мацуно, Нисимуру, министра по административным вопросам Дзюндзи Судзуки, главу сельскохозяйственного ведомства Итиро Мияситу, а также пять заместителей министров, входящих во фракцию Абэ. Лишиться своих постов могут также Сэко и глава комитета ЛДП по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги.

Скандал вокруг нарушений и откатов при сборе политических пожертвований в правящей партии разгорелся в последние недели. Фракции ЛДП устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Некоторые политики перевыполняют норму, однако разница между реально собранной суммой и установленной квотой, как предполагается, не учитывалась в финансовых документах и возвращалась политикам в виде так называемых откатов или же могла использоваться в качестве средств для тайных политических фондов.

Подозрения в нарушении правил отчетности до недавнего времени касались в основном фракции Абэ, в которую входят около 100 депутатов, а также фракции экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи. Однако, во вторник выяснилось, что нарушения были и во фракции "Котикай", пост руководителя которой 7 декабря на фоне скандала покинул Кисида.

Скандал стал одной из причин падения рейтингов правительства до рекордно низких показателей в районе 23%, а уровень неодобрения приближается к 60%. Кроме того, по данным опроса телеканала Эн-эйч-кей, уровень поддержки ЛДП впервые с 2012 года, когда партий вернула себе большинство после краткого периода пребывания у власти ныне не существующей Демократической партии, упал ниже 30%.