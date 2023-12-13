13 декабря, 06:57
Военная операция на Украине

Филиппо заявил, что неумение Зеленского промолчать стоило ему поддержки США

Президент Украины Владимир Зеленский. AP Photo/ Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo/ Andrew Harnik

Во время своего выступления украинский лидер заявил, что любой американский народный представитель, который откажется голосовать за план помощи Киеву в размере $61 млрд, является "марионеткой Путина", рассказал лидер французской партии "Патриоты"

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский укрепил решимость сенаторов США прекратить финансовую поддержку Киева неумением вовремя промолчать. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

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По его словам, в ходе визита в Конгресс США Зеленский "совершил огромную оплошность". "Во время своего выступления он заявил, что любой американский народный представитель, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере $61 млрд, является "марионеткой Путина", - написал Филиппо на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). По оценкам политика, этими высказываниями он "укрепил решимость тех [американских сенаторов], кто хочет прекратить любую помощь Украине". "Зеленский упустил еще одну хорошую возможность промолчать!" - резюмировал Филиппо.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил 13 декабря, что поездка Зеленского в Вашингтон получилась пустой, ему не удалось убедить американские власти в том, что Украина важнее безопасности США. Ранее сообщалось, что во вторник президент Украины посетил Конгресс для встреч с сенаторами от обеих партий и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, а также провел переговоры с президентом США Джо Байденом. 

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