ВМС Британии сообщили об инциденте к западу от порта Ходейда

UKMTO ранее проинформировал, что в районе Баб-эль-Мандебского пролива к западу от порта Моха произошел инцидент с судном, в результате которого на нем произошло возгорание

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Инцидент, связанный с безопасностью судоходства, произошел к западу от портового города Ходейда. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

"UKMTO получил сообщение об инциденте в районе Баб-эль-Мандебского пролива, в 50 морских милях (около 92 км - прим. ТАСС) к западу от порта Ходейда в Йемене", - говорится в заявлении, размещенном на сайте центра.

В ночь на 12 декабря UKMTO проинформировал, что в районе Баб-эль-Мандебского пролива к западу от порта Моха на юго-западе Йемена произошел инцидент с судном, в результате которого на нем произошло возгорание. Представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа сообщил, что хуситы нанесли удар противокорабельной ракетой по танкеру Strinda, который направлялся в Израиль.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока он не прекратит операцию в палестинском анклаве.