Программы-вымогатели назвали главной киберугрозой для Британии

Как говорится в отчете объединенного комитета по стратегии национальной безопасности британского парламента, Соединенное Королевство остается "одной из наиболее уязвимых для подобных вредоносных ПО стран" вследствие нормативно-правовой базы, а также устаревших IT-систем в сфере критической инфраструктуры

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Программы-вымогатели (Ransomware) стали киберугрозой номер один для Великобритании. Об этом говорится в отчете объединенного комитета по стратегии национальной безопасности британского парламента.

Соединенное Королевство остается, как подчеркивается в документе, "одной из наиболее уязвимых для подобных вредоносных ПО стран" вследствие нормативно-правовой базы, а также устаревших IT-систем в сфере критической инфраструктуры (CNI). Ransomware "могут вызывать серьезные сбои в работе CNI и государственных служб, нанося серьезный ущерб экономике", и на их восстановление уходят, как правило, месяцы.

Авторы доклада рекомендуют проводить регулярные учения для подготовки "к отражению массированных атак" с использованием вредоносного ПО, направленных на дезорганизацию работы сразу в нескольких секторах критической инфраструктуры.

В отчете также указывается на необходимость увеличения финансирования Национального центра кибербезопасности (NCSC) и Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) с целью оказания помощи жертвам кибератак до момента их полного восстановления, а также разработки специальной программы страхования.

Как отмечали ранее представители NCSC, организации в Великобритании, связанные с жизненно важной инфраструктурой, "должны убедиться, что предприняли шаги в соответствии с необходимыми требованиями ведомства для повышения степени их защиты". Соответствующее руководство, которое было опубликовано в январе 2022 года, включает весь комплекс мер для повышения кибербезопасности.